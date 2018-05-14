Лавров раскритиковал открытие посольства США в Иерусалиме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал открытие в Иерусалиме посольства Соединенных Штатов Америки. Как передает ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД и Минобороны России и Египта

«Что касается вопроса об открытии посольства США в Иерусалиме, мы неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению», - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что подобным образом нельзя в одностороннем порядке ревизовать договоренности, закрепленные в решениях международного сообщества.

Ранее в понедельник, 14 мая, дочь президента США Дональда Трампа Иванка и министр финансов Стив Мнучин провели церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме, тем самым признав его столицей Израиля.