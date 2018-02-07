Лавров призвал Вашингтон способствовать выполнению Киевом минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва призывает Вашингтон убедить Украину выполнять свои обязательства по минским соглашениям, пишет «РИА Новости».

Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что обращение касается не только США, но и других стран, которые имеют влияние на Киев.

«Мы побуждаем наших западных партнеров, прежде всего, Соединенные Штаты, которые имеют колоссальное влияние на Киев, а также побуждаем европейцев – Францию, Германию как соавторов минских договоренностей — к тому, чтобы они оказывали воздействие на Киев, добиваясь скорейшего практического выполнения его обязательств», — заявил Лавров.

Также министр добавил, что больше всего разрешению ситуации в Донбассе препятствует «партия войны», которая находится под давлением радикалов в Украине.