Лавров призвал США вернуться к усилиям по контролю над вооружением

Россия призвала США возобновить совместный контроль над вооружением, а также продолжить совместно обеспечивать мир и безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет RT.

На пленарном заседании конференции по разоружению, которая проходит в Женеве, он выразил надежду на то, что западные коллеги трезво оценят ситуацию и смогут расставить приоритеты, подойдя к этому вопросу ответственно. Лавров заявил, что хотел бы вернуться к коллективным усилиям по обеспечению мира и безопасности. В том числе, речь шла и о контроле над вооружениями.

Кроме того, Лавров еще раз подчеркнул, что важно сохранить договор о стратегических наступательных вооружениях и отметил, что Россия готова продлить его ещё на пять лет. По словам министра, это позволило бы избежать «дальнейшей деградации ситуации в сфере стратегической стабильности».

Ранее экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН назвал бесконечной историей агрессивную политику США.