Среда
20 марта
USD 64.32
EUR 73
Горячие новости

Лавров призвал США вернуться к усилиям по контролю над вооружением

20 Марта 2019 в 14:04
Лавров призвал США вернуться к усилиям по контролю над вооружением

Россия призвала США возобновить совместный контроль над вооружением, а также продолжить совместно обеспечивать мир и безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет RT.

На пленарном заседании конференции по разоружению, которая проходит в Женеве, он выразил надежду на то, что западные коллеги трезво оценят ситуацию и смогут расставить приоритеты, подойдя к этому вопросу ответственно. Лавров заявил, что хотел бы вернуться к коллективным усилиям по обеспечению мира и безопасности. В том числе, речь шла и о контроле над вооружениями.

Кроме того, Лавров еще раз подчеркнул, что важно сохранить договор о стратегических наступательных вооружениях и отметил, что Россия готова продлить его ещё на пять лет. По словам министра, это позволило бы избежать «дальнейшей деградации ситуации в сфере стратегической стабильности».

Ранее экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН назвал бесконечной историей агрессивную политику США.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.