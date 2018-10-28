Лавров предложил США прекратить высылку дипломатов

Вашингтон и Москвы должны отказаться о практики взаимной высылки дипломатов. Такое предложение сделал советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что в беседе с Болтоном предложил американской стороне вернуть нормальные условия для работы дипломатов и решить вопрос с российской дипсобственностью в США. Россия в свою очередь также рассмотрит вопрос о посещении всех арестованных и экспроприированных американских объектов.

«Они будут над этим думать, мы предложение сделали, мяч — на их стороне», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

Лавров добавил, что Россия неоднократно предлагала Штатам отказаться от практики взаимных высылок дипломатов, выдавать визы в срок, а не «мариновать их месяцами».