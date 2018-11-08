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Лавров подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20

8 Ноября 2018 в 12:28
Лавров подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20

Президенты Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки проведут встречу на полях саммите Большой двадцатки в Аргентине. Это подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Саммит G20 будет проходить в Буэнос-Айресе 30 ноября и 1 декабря.

Как подчеркнул глава МИД, предстоящую встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом уже прокомментировали представители администраций президентов обеих стран, передает «Интерфакс».

Ранее предполагалось, что президенты РФ и США проведут отдельную встречу 11 ноября в Париже во время юбилейных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Однако эти переговоры решили отменить из-за позиции президента Франции Эммануэля Макрона. По данным газеты «Коммерсант», он выступил против, опасаясь, что российско-американский саммит затмит юбилей.

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