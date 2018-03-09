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Лавров: Параллелей между историями Скрипаля и Литвиненко нет

9 Марта 2018 в 13:23
Лавров: Параллелей между историями Скрипаля и Литвиненко нет

История с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не связана и не имеет ничего общего со смертью другого российского шпиона – Александра Литвиненко. Проводить какие-то параллели здесь неуместно, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Тут уже проводят параллели со смертью Литвиненко тоже в Соединенном Королевстве. Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на Российскую Федерацию так до конца и не расследована», — заявил Лавров, которого цитирует «Интерфакс».

Он подчеркнул, что России всегда была готова к сотрудничеству по расследованию дела Литвиненко, и предложила свою помощь сейчас с историей Скрипаля. Однако Лондон в очередной раз отмахнулся от российской помощи. В связи с этим Лавров обвинил Скотленд-Ярд в «заметании фактов под ковер».

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипаля странным образом перекликается с отравлением Литвиненко, пишет Газета.ру

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