Лавров отреагировал на сравнение России с ИГИЛ

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова начальника генерального штаба вооруженных сил Великобритании Марка Карлтона-Смита о том, что Россия опаснее, чем ИГИЛ и «Аль-Каида» (обе организации являются террористическими группировками, запрещёнными в РФ).



«Я слышал об этом заявлении. Знаете, мы не можем никому запрещать проявлять свои интеллектуальные и политические способности», — заявил глава российской дипломатии на пресс-конференции с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

Лавров также подчеркнул, что Россия не в состоянии влиять на назначения в ВС Великобритании, однако надеется, что британские власти проверяют такие решения на адекватность.