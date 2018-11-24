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Лавров отреагировал на сравнение России с ИГИЛ

24 Ноября 2018 в 22:35
Лавров отреагировал на сравнение России с ИГИЛ

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова начальника генерального штаба вооруженных сил Великобритании Марка Карлтона-Смита о том, что Россия опаснее, чем ИГИЛ и «Аль-Каида» (обе организации являются террористическими группировками, запрещёнными в РФ).

«Я слышал об этом заявлении. Знаете, мы не можем никому запрещать проявлять свои интеллектуальные и политические способности», — заявил глава российской дипломатии на пресс-конференции с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

Лавров также подчеркнул, что Россия не в состоянии влиять на назначения в ВС Великобритании, однако надеется, что британские власти проверяют такие решения на адекватность.

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