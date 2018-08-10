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Лавров отчитал Помпео за новые антироссийские санкции

10 Августа 2018 в 19:58
Лавров отчитал Помпео за новые антироссийские санкции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил секретарю Госдепартамента США Майклу Помпео однозначное неприятие новых санкций, которые Вашингтон намерен ввести в отношении Москвы. Об этом глава МИД РФ заявил во время телефонной беседы с американским коллегой, сообщают на Смоленской площади.

Как подчеркнул Лавров, ни одна страна, в том числе, Великобритания, не представила ни одного доказательства причастности России к событиям в Сослбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его взрослая дочь.

Ранее Вашингтон анонсировал введение с 22 августа новых ограничительных мер в отношении Москвы из-за якобы причастности к инциденту в Солсбери. Через три месяца после этого США могут активировать вторую часть пакета санкций в зависимости от реакции России.

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