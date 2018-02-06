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Лавров обсудил с датским коллегой строительство «Северного потока-2»

6 Февраля 2018 в 15:44
Лавров обсудил с датским коллегой строительство «Северного потока-2»

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о переговорах с председателем кабмина Совета Европы и главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном, пишет RT.

Отмечается, что с датским коллегой он обсудил заявки на прокладку газопровода «Северный поток — 2». Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия настаивает на том, чтобы рассмотрение заявки было проведено на основе законодательства, которое присутствовало и в Дании, и в ЕС на момент подачи обращения.

Как напоминает «Газета.ру», обращение было подано в апреле 2017 года.

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