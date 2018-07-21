Лавров обсудил освобождение Бутиной с госсекретарем США

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил необходимость освобождения гражданки России Марии Бутиной с госсекретарем США Майком Помпео. Телефонный разговор состоялся в субботу по инициативе американской стороны, сообщили в МИД.

Лавров назвал неприемлемыми действия американских властей, которые арестовали российскую гражданку на основании сфабрикованных против нее обвинений. Российская сторона настаивает на скорейшем освобождении Бутиной, добавили в МИД РФ.

Также Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Сирии, в частности поднимался вопрос сотрудничества РФ и США при решении гуманитарных проблем на территории САР, пишет RT.