Лавров: Нет фактов причастности России к отравлению Скрипаля

Великобритания пока не предоставила ни одного факта, который бы говорил о причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил в беседе с журналистами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы не слышали ни одного конкретного факта. Мы только смотрим репортажи по телевидению, где с такими серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то будет такой ответ, который Россия запомнит навсегда», — сказал Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Глава МИД РФ назвал все происходящее вокруг этого дела «нагнетанием истерии и пропагандой». При этом он отметил, что Россия готова помочь в расследовании обстоятельств покушения на Скрипаля.

Ранее Газета.ру сообщала, что Скрипаль мог быть связан с составителем досье на президента США Дональда Трампа.