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Лавров назвал аномальными отношения РФ и Украины

30 Июля 2018 в 14:53
Лавров назвал аномальными отношения РФ и Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемым тот уровень отношений, который существует сейчас между Россией и Украиной, пишет RT. Такое заявление он сделал в ходе молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

Он выразил уверенность, что украинцы и россияне — братские народы, и то, что между ними происходит в последнее время, является аномалией.

Также министр назвал неприемлемым выбор, перед которым ставят Киев европейские страны:

«Логика — либо Украина с нами, либо она с вами, никуда не исчезла. Она продолжает оставаться до сих пор в умах наших западных коллег», — посетовал Лавров.

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