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Лавров: Киев привлекает НАТО к новой провокации в Керченском проливе

21 Февраля 2019 в 19:30
Лавров: Киев привлекает НАТО к новой провокации в Керченском проливе

Украина готовит очередную провокацию по прорыву кораблей через Керченский пролив – на этот раз с участием представителей НАТО. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Как уточнил глава МИД РФ, Киев приглашает представителей стран североатлантического альянса на свои корабли для участие в незаконных действиях.

«Причём опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив», — цитирует Лаврова RT.

Российский министр выразил удивление, что «такой провокатор не получает по рукам», имея в виду президента Украины Петра Порошенко. Глава МИД РФ выразил в связи с этим удивление, «как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире», передает РИА ФАН.

25 ноября корабли военно-морских сил Украины были задержаны российским пограничниками за незаконное вторжение в территориальные воды РФ. Возбуждено уголовное дело все 24 украинских военнослужащих арестованы.

В среду, 20 февраля, восемь россиян были включены комитетом постоянных представителей ЕС в черный список из-за событий в Керченском проливе.

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