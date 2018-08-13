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Лавров и генсек ООН обсудили Сирию по телефону

13 Августа 2018 в 18:16
Лавров и генсек ООН обсудили Сирию по телефону

Глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Лавров и Гутерреш обменялись мнениями по вопросам повестки дня ООН, особое внимание уделив проблемам урегулирования конфликта в Сирии. Как сообщается, обе стороны пришли к мнению, что прогресс в этом деле напрямую зависит от «готовности государств-членов ООН предпринимать коллективные усилия на основе международного права, целей и принципов Устава ООН».

Кроме того, генсек ООН получил информацию о контактах между уполномоченными по правам человека России и Украины.

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