Лавров и генсек ООН обсудили Сирию по телефону

Глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Лавров и Гутерреш обменялись мнениями по вопросам повестки дня ООН, особое внимание уделив проблемам урегулирования конфликта в Сирии. Как сообщается, обе стороны пришли к мнению, что прогресс в этом деле напрямую зависит от «готовности государств-членов ООН предпринимать коллективные усилия на основе международного права, целей и принципов Устава ООН».

Кроме того, генсек ООН получил информацию о контактах между уполномоченными по правам человека России и Украины.