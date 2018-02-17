Лавров дал оценку отношениям России и ЕС

Европе в отношениях с Россией не хватает здравого смысла и понимания. Такое мнение высказал в беседе с журналистами глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что в 1990-е годы Россию воспринимали на Западе исключительно как «подмастерье, которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам». За минувшие десятилетия ЕС так и не сумел найти «золотую середину» в отношениях с РФ.

«Ныне в ходу иррациональный миф о «всемогущей российской угрозе», следы которой пытаются найти повсюду — от «брекзита» до каталонского референдума», — заявил Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Дипломат добавил, что Россия, несмотря ни на что, готова к партнерству с ЕС и США и открыта к взаимоуважительному, основанному на балансе интересов партнерству.

Лавров призвал ЕС перестать плыть против течения начать работать вместе над обновлением системы международных отношений, пишет Газета.ру