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Лавров: Американцам активно навязывают русофобию

28 Октября 2018 в 17:51
Лавров: Американцам активно навязывают русофобию

В американском обществе сегодня нет запроса на русофобию, но ее гражданам очень активно навязывают. Такое мнение высказал в беседе с журналистами глава российского МИД Сергей Лавров.

«Все-таки сейчас, по-моему, в американском обществе нет запроса на русофобию. Этот запрос очень агрессивно навязывается, в том числе путем измышлений, лживых обвинений, фейковых новостей про Россию», – заявил Лавров в интервью на телеканале «Россия-1».

Дипломат отметил, что американцы все отчетливее осознают, что антироссийская истерия в США подогревается искусственно, а с Москвой лучше по-честному и равноправно договариваться, чем воевать.

Ранее Газета.ру со ссылкой на Лаврова сообщала, что выход США из Договора РСМД заставил европейцев «нервничать».

Руководитель Аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин в свою очередь пояснил НСН, что постоянный конфликт в мире выгоден действующему в США оружейному лобби.

 

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