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Лауреата «Золотого глобуса» обвинила в домогательствах случайная знакомая

14 Января 2018 в 16:16
Лауреата «Золотого глобуса» обвинила в домогательствах случайная знакомая

В адрес американского актера Азиза Ансари выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Девушка, с которой лауреат «Золотого глобуса» ходил на свидание в 2017 году, утверждает, будто актер склонял ее к интимной близости против воли.

По словам пострадавшей по имени «Грейс», с Ансари они познакомились на вечеринке, обменялись телефонами, а в конце сентября вместе поужинали. После этого поехали на квартиру к актеру на Манхэттене, где он начал к ней приставать и склонял ее к интимной связи. Девушка утверждает, что показывала свой протест вербальными и невербальными способами. В конце концов Ансари прекратил попытки затащить ее в постель, они посмотрели телевизор, а оптом девушка уехала.

Примечательно, что на церемонию вручения «Золотого глобуса» Ансари пришел во всем черном и со значком движения Time`s Up, представители которого выступают против сексуальных домогательств, пишет издание Babe.

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