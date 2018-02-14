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Латвийские парламентарии отказались сохранить обучение на русском языке

14 Февраля 2018 в 19:12
Латвийские парламентарии отказались сохранить обучение на русском языке

 

Латвийские парламентарии отклонили общественную инициативу в поддержку сохранения образования на русском языке. Как сообщает ТАСС, такое решение приняла комиссия по мандатам, этике и заявлениям сейма. Там уточнили, что данный вопрос рассматривает другая комиссия — по образованию. Она уже одобрила законопроект о переводе школ на латышский язык обучения. Ранее законопроект утвердило правительство этой балтийской республики.

40% двухмиллионного населения Латвии составляют русскоязычные жители. На прошлой неделе в Риге прошел митинг против перевода русских школ на латышский язык.

Образование в средней школе переведут полностью на латышский к 1 сентября 2021 года. МИД России назвал такое решение «языковой инквизицией». В Госдуме заявили, что ликвидация школьного образования на языках национальных меньшинств недопустима.

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