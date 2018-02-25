Воскресенье
25 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

Латвия закрыла границу для Кадырова и Бастрыкина

25 Февраля 2018 в 18:40
Латвия закрыла границу для Кадырова и Бастрыкина

Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель СК РФ Александр Бастрыкин оказались невъездными в Латвию. Власти внесли их в «черный список» в связи с делом Сергея Магнитского.

В четверг глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил на своей страничке в Twitter о списке из 49 фамилий, которым по решению сейма отныне запрещен въезд в республику. Помимо Кадырова и Бастрыкина в списке также оказался депутат ГД Андрей Луговой, которого подозревают в убийстве бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.

Ранее Кадырова в «черный список» внесла Литва, пишет РИА Новости.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.