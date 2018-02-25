Латвия закрыла границу для Кадырова и Бастрыкина

Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель СК РФ Александр Бастрыкин оказались невъездными в Латвию. Власти внесли их в «черный список» в связи с делом Сергея Магнитского.

В четверг глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил на своей страничке в Twitter о списке из 49 фамилий, которым по решению сейма отныне запрещен въезд в республику. Помимо Кадырова и Бастрыкина в списке также оказался депутат ГД Андрей Луговой, которого подозревают в убийстве бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.

Ранее Кадырова в «черный список» внесла Литва, пишет РИА Новости.