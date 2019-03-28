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Латиноамериканист: Мадуро будут изучать ученые

28 Марта 2019 в 14:36
Латиноамериканист: Мадуро будут изучать ученые
Дмитрий Разумовский

Николас Мадуро – выдающийся политик в плане выживаемости. Об этом на пресс-конференции НСН «Венесуэльская революция: Кто победит – Гуайдо или Мадуро?» заявил врио директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

«Мадуро будут изучать ученые как человека с фантастическим ресурсом выживаемости. Сколько лет ему уже предрекают крах, а его все нет и нет. Думаю, план «А» у американцев был, что Мадуро быстро упадет. Гуайдо рассчитывал, что армия быстро переметнется, но несмотря на обещания амнистии, армия поддерживает Мадуро», - пояснил эксперт.

Однако экономические санкции США против Венесуэлы будут наращивать свою эффективность. «США были крупнейшим торговым партнером Венесуэлы. И санкции, которые они наложили, эта экономическая удавка медленно, но верно действуют. От венесуэльской нефти отказалась Индия. И даже российские банки отказались обслуживать счета венесуэльской нефтяной компании PDSVA», - указал Разумовский.

Напомним, 24 марта в Венесуэлу прибыли два российских военно-транспортных самолёта с военными и тридцатью пятью тоннами груза. СМИ предположили, что Москва решила оказать военную поддержку Каракасу и режиму избранного президента Николасу Мадуро, но позже источники пояснили, что российские военные посетили столицу в рамках запланированного ранее военно-технического сотрудничества.

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