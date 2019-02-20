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Лагерфельд завещал состояние своей кошке Шупетт

20 Февраля 2019 в 10:23
Лагерфельд завещал состояние своей кошке Шупетт

Немецкий кутюрье Карл Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке Шупетт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на газету Le Figaro.

Модельер очень любил свою кошку и был к ней очень привязан. Шупетт путешествовала с ним, принимала участие в рекламных съемках, от ее имени писали книгу. У кошки также есть аккаунты в Twitter, Instagram, Facebook и именной банковский счет. Со вчерашнего дня подписчики активно выражают Шупетт свои соболезнования.

Издание не уточняет, что именно модельер завещал Шупетт, отмечает RT

Карл Лагерфельд ушел из жизни 19 февраля. Ему было 85 лет, пишет «Свободная пресса». У модельера не было детей. После смерти его партнера Жака де Башера в 1989 году от СПИДа, Лагерфельд жил один, с домработницей, поваром и шофером.

Ранее историк моды, телеведущий Александр Васильев рассказал в эфире НСН, что Лагерфельд был богатейшим и знатнейшим из всех создателей моды, собрав уникальную коллекцию антиквариата 18-го столетия. 

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