Лагерь поисковиков начнет работу в Тверской области в 2019 году

Фото: молодежный портал Тверской области «Смена+»

Постоянный лагерь международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» с 2019 года будет работать вблизи будущего мемориала советскому солдату в Ржевском районе. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с журналистами.

«В районе мемориала будут проведены дополнительные поисковые работы. Мы планируем организовать там постоянно действующую площадку для поисковиков, где ежегодно будет базироваться лагерь «Ржев. Калининский фронт». Территория уже зарезервирована. При необходимости рассматривается возможность установки там же хранилища для поднятых останков воинов», — сказал Игорь Руденя.

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» пройдет в 2019 году с 8 по 21 июня на территории деревни Толстиково Ржевского района, в местах кровопролитных боев 1941-1943 годов. Участие в ней примут группы поисковых отрядов из регионов России и ближнего зарубежья. Всего полевой лагерь сможет принять 500 человек: ученых, специалистов полевого и архивного поиска, волонтеров.

В 2019 году на площадке экспедиции продолжится внедрение в работу компьютерных технологий и новейших достижений в области исторической науки. По итогам Вахты Памяти лучшие поисковые отряды будут премированы металлоискателями.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточенные бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учетом раненых общие потери составили более 1,1 миллиона человек. Сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. В 2007 году Ржеву присвоено почетное звание «Город воинской славы».