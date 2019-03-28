«Лаборатория Касперского» внесет свой анонимайзер в реестр Роскомнадзора

«Лаборатория Касперского» подчинится требованию Роскомнадзора и подключит свой VPN-сервис Kaspersky Secure Connection к государственной информационной системе (ФГИС) - реестру запрещенной в России информации для фильтрации трафик Об этом, как передает «Интерфакс», заявили в пресс-службе компании.

«Функции защитных решений "Лаборатории Касперского", распространяемых на территории РФ, полностью соответствуют и будут соответствовать нормативно-правовым актам РФ, а также удовлетворять требованиям регуляторов», - подчеркнул представитель «Лаборатории Касперского».

По его словам, это не повлияет на основное предназначение VPN-сервиса - обеспечение конфиденциальности и защиты от перехвата данных при онлайн-транзакциях.

Напомним, Роскомнадзор 28 марта потребовал от популярных анонимайзеров NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited и Kaspersky Secure Connectio подключиться к реестру запрещенных сайтов. В случае невыполнения требования регулятор пригрозил ограничить доступ к VPN-сервису.