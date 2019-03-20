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Квят вошел в число лучших пилотов «Формулы-1»

20 Марта 2019 в 22:48
Квят вошел в число лучших пилотов «Формулы-1»

Даниил Квят включён в топ-10 гонщиков Гран-при Австралии по версии официального сайта «Формулы-1».

Квят занял шестое место в рейтинге. Россиянин смог стать десятым в первой гонке после паузы и заработать одно очко для своей команды, передает RT.

Лучшим же признан победитель Гран-при Австралии Валттери Боттас из Mercedes AMG.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Даниил Квят вернется в «Формулу-1» в 2019 году. Пилот подписал контракт с командой «Торо Россо», где заменит французского гонщика Пьера Гасли, перешедшего в «Ред Булл».

Квят выступал за «Торо Россо» до 2017 года, после чего стал пилотом по развитию «Феррари». Сам россиянин уже заявил, что рад снова вернуться в команду, «которую хорошо знает».


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