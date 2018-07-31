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Квартиру Лёвы БИ-2 пытались ограбить

31 Июля 2018 в 12:05
Квартиру Лёвы БИ-2 пытались ограбить

Солист группы БИ-2 Лёва подвергся нападению домашних грабителей. Как сообщают «Дни.ру», воры вскрыли дверь квартиры и проникли в тамбур. Далее сработала сигнализация, однако по предварительным данным злоумышленникам удалось вынести из апартаментов имущество. В данный момент правоохранители оценивают нанесённый ущерб.

Добавим, что попытку ограбления подтвердила пресс-секретарь Лёвы БИ-2 Мария Вьюгина в беседе с телеканалом 360. По её словам, оперативники среагировали быстро, и грабители не успели ничего сделать.

 

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