Квартиру Лёвы БИ-2 пытались ограбить

Солист группы БИ-2 Лёва подвергся нападению домашних грабителей. Как сообщают «Дни.ру», воры вскрыли дверь квартиры и проникли в тамбур. Далее сработала сигнализация, однако по предварительным данным злоумышленникам удалось вынести из апартаментов имущество. В данный момент правоохранители оценивают нанесённый ущерб.

Добавим, что попытку ограбления подтвердила пресс-секретарь Лёвы БИ-2 Мария Вьюгина в беседе с телеканалом 360. По её словам, оперативники среагировали быстро, и грабители не успели ничего сделать.