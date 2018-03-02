«Квартет И» попросил прощения у родственников за фильм «О чём говорят мужчины»

Основатели и бессменные участники «Квартета И» - Ростислав Хаит и Леонид Барац побывали в утреннем шоу НАШЕго Радио «Подъемники». Они рассказали о своем новом фильме – «О чём говорят мужчины. Продолжение». В картине они снова исполнили роли четырех друзей, которые едут в поезде и обсуждают свои личные проблемы.

Идея первого фильма пришла Леониду и Ростиславу в голову во время похожей автомобильной поездки мужской компанией из Вены в Зальцбург на Чемпионат мира по футболу. Перебранки и примирения, шутки и откровенные разговоры натолкнули комиков на мысль об экранизации похожей ситуации. Однако актёры подчеркнули, что персонажи не являются автобиографичными – истории, показанные в фильме, о большей части собирательные.

«Всех, кого мы обидели, - друзей, родственников, знакомых – извините нас, пожалуйста! Наши персоналии не являются персонажами фильма. Они не мы, мы не они» - заявила Ростислав и Леонид.

Участники «Квартета И» пообещали всем зрителям фильма «О чём говорят мужчины. Продолжение» тёплое, смешное и лёгкое кино.

Ростислав Хаит сообщил, что в этой ленте основная проблемы будет у Камиля, а остальные трое героев даже не будут знать, куда они едут.

Победитель в двух номинациях «Чартовой Дюжины» 2018, группа «БИ-2», как и в прошлый раз, записала саундтрек для новой картины. Песня «Ля-ля, тополя» будет звучать в конце «…продолжения». Ростислав и Леонид рассказали, что первоначально песня показалась им не к месту, однако Шура БИ-2 убедил принять именно этот вариант:

«У меня есть ощущение, что БИ-2 нравится, когда мы говорим, что это вообще не туда!» - пошутил Леонид.

Следите за обновлениями на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции и узнавайте больше о том, какую кричалку придумали болельщики в «Русском доме» на Чемпионате мира в Зальцбурге, каким образом происходит «продакт плейсмент» в фильме и как выбираются шутки для картин от «Квартета И».