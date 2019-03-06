Среда
06 марта
USD 65.8
EUR 74.51
Горячие новости

«Квартет И» хочет снять сериал

6 Марта 2019 в 19:34
«Квартет И» хочет снять сериал

Актеры «Квартета И» рассказали в прямом эфире радиостанции  «Серебряный Дождь»о желании снять сериал. Они также поведали об идее запустить канал на YouTube. По словам Леонида Бараца, пока на эти задумки не хватает времени.

Так, например, если заняться сериалом, то тогда не получится выпустить новый спектакль. Как признался другой участник коллектива Ростислав Хаит, они пишут долго и , при этом, не доверяют создание сценариев спектаклей и фильмов другим авторам. «Просто понимаем, что все равно придется переделывать», - отметил Хаит.

«Квартет И» за свою четверть-вековую историю выпустил 9 фильмов, последним из которых стала картина «Громкая связь».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.