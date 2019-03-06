«Квартет И» хочет снять сериал

Актеры «Квартета И» рассказали в прямом эфире радиостанции «Серебряный Дождь» о желании снять сериал. Они также поведали об идее запустить канал на YouTube. По словам Леонида Бараца, пока на эти задумки не хватает времени.

Так, например, если заняться сериалом, то тогда не получится выпустить новый спектакль. Как признался другой участник коллектива Ростислав Хаит, они пишут долго и , при этом, не доверяют создание сценариев спектаклей и фильмов другим авторам. «Просто понимаем, что все равно придется переделывать», - отметил Хаит.

«Квартет И» за свою четверть-вековую историю выпустил 9 фильмов, последним из которых стала картина «Громкая связь».