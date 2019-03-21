Четверг
21 марта
USD 64.28
EUR 72.94
Горячие новости

Квартал красных фонарей исключат из числа туристических достопримечательностей

21 Марта 2019 в 11:43
Квартал красных фонарей исключат из числа туристических достопримечательностей

Власти Амстердама решили запретить туристические экскурсии по кварталу красных фонарей. Предполагается, что запрет вступит в силу с 2010 года, сообщает ТАСС. Авторы инициативы пояснили, что это позволит снизать наплыв путешественников в исторический центр столицы Нидерландов. Кроме того, это должно защитить работниц секс-индустрии от неуважительного отношения со стороны приезжих.

Власти уверены, что секс-индустрия Амстердама не должна быть в числе туристических достопримечательностей, сообщает РЕН ТВ.

Ранее председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в эфире НСН раскритиковал идею депутата Госдумы Виталия Милонова, который посоветовал российским женщинам отдыхать в Сирии и Ливане.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.