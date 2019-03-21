Квартал красных фонарей исключат из числа туристических достопримечательностей

Власти Амстердама решили запретить туристические экскурсии по кварталу красных фонарей. Предполагается, что запрет вступит в силу с 2010 года, сообщает ТАСС. Авторы инициативы пояснили, что это позволит снизать наплыв путешественников в исторический центр столицы Нидерландов. Кроме того, это должно защитить работниц секс-индустрии от неуважительного отношения со стороны приезжих.

Власти уверены, что секс-индустрия Амстердама не должна быть в числе туристических достопримечательностей, сообщает РЕН ТВ.

Ранее председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в эфире НСН раскритиковал идею депутата Госдумы Виталия Милонова, который посоветовал российским женщинам отдыхать в Сирии и Ливане.