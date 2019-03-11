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Кузнецова возмущена ситуацией с девочкой-маугли из Москвы

11 Марта 2019 в 07:31
Кузнецова возмущена ситуацией с девочкой-маугли из Москвы

Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова выясняет обстоятельства, связанные с обнаружением в Москве девочки, которую мать заперла без еды в захламлённой квартире. Как написала омбудсмен на свой странице в Facebook, соседи вызвали полицию и МЧС, когда услышали плач девочки, хотя не понятно, почему молчали столько времени, отмечает Ura.ru.

По предварительным данным, девочке пять лет, она, по словам Кузнецовой, госпитализирована с признаками анорексии. Ребёнок не умеет говорить, у девочки нет социальных навыков. Мать задержана. Как уточняют «Известия», возбуждено уголовное дел по по статье «Покушение на убийство».

Детский омбудсмен подчеркнула, что необходимо проверить все факты и выявить всех причастных. «Не верится, что недалеко от центра Москвы совсем-совсем никто не замечал мусорную кучу с ребёнком!», - отметила Кузнецова. К проверке подключился уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Девочку обнаружили накануне. По словам жильцов дома, ее матери не было несколько дней. Квартира была завалена гниющим мусором. По предварительным данным, в ней были за неуплату отключены свет и вода.

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