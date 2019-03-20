Детский омбудсмен заявила, что на жилье для сирот потребуется 200 млрд рублей

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что для того, чтобы обеспечить жильем детей-сирот необходимо выделить на эти цели 200 млрд рублей, сообщает RT.

Она уточнила, что согласно данным Счетной палаты, темпы строительства жилья отстают от регулярного увеличения выпускников учреждений для сирот. Кузнецова также заявила, выступает за передачу обязанностей по обеспечению жильем от Минпросвещения в Минстрой России.

Ранее НСН рассказало о том, что в России могут появиться профессиональные приемные семьи. В них будут попадать детей, которых не выбрал ни один из кандидатов-усыновителей.