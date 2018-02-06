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Кузнецова предложила исследовать запросы детей в поисковиках

6 Февраля 2018 в 14:53
Кузнецова предложила исследовать запросы детей в поисковиках

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила исследовать тему запросов, которые делают дети в интернет-сети, сообщает  RT.

Она отметила, что такая работа поможет понять, какие вопросы интересуют современное подрастающее поколение, и готов ли интернет дать на них ответы.

При этом уполномоченный по правам детей добавила, что одних ограничений в доступе подростков к информации в сети недостаточно для безопасности, необходимо создавать «позитивный контент».

Ранее Анна Кузнецова предложила ряд мер, которые, по её мнению, способны оградить общество от повторения трагедий, произошедших в прошлом месяце в школах Перми и Улан-Удэ, пишет Ura.ru. 

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