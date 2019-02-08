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Кузнецов стал первой звездой дня в NHL

8 Февраля 2019 в 10:23
Кузнецов стал первой звездой дня в NHL

Российский нападающий «Washington Capitals» Евгений Кузнецов признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. Как отмечает RT, во встрече с «Colorado Avalanche» он помог своей команде одержать победу со счётом 4:3. Кузнецов забросил две шайбы, на его счету также ещё результативная передача.Причём дважды Кузнецову ассистировал его соотечественник, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Второй звездой дня стал форвард «Montreal Canadiens» Джонатан Друен. В его активе четыре очка (2+2), уточняет  Газета.ру. Замыкает тройку лучших – игрок «Carolina Hurricanes» Теуво Терявяйнен.

Как сообщала ранее НСН, на этой неделе Александр Овечкин стал самым результативным российским хоккеистом за всю историю НХЛ, набрав 1180 очков в регулярных чемпионатах за время выступления в Лиге.

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