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Кузбасские пончики попали в Книгу рекордов России

6 Августа 2018 в 11:31
Кузбасские пончики попали в Книгу рекордов России
ФОТО: Wday.ru

В Кемеровской области установили рекорд России по изготовлению композиции из пончиков. Как пишет РИА Новости, уникальное кондитерское изделие появилось в городе Осинники - в его состав вошли 22 тысячи 830 пончиков. Представители Книги рекордов России уточнили, что на изготовление пончиков потребовалось более 700 кг специальной смеси - её состав держится кондитерами в строжайшем секрете, а также 400 кг масла и 200 кг глазури, отмечает RT.

Напомним, в прошлом году в Осинниках приготовили «Самый большой вишневый пирог», который также попал в Книгу рекордов России – его вес превысил 419 кг.

 

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