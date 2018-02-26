Куряне увидят работы Франсиско Гойи и Пабло Пикассо

Выставка, посвященная Испании и знаменитой корриде, открывается в Курске. В городской краеведческий музей привезут более сотни офорт и литографий картин испанских мастеров кисти Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов. Экспозиция «Песок и кровь» примет первых посетителей 28 февраля, работать она будет до 15 апреля.

Как отмечают специалисты, Франсиско Гойя и Пабло Пикассо занимают особое место в искусстве и как великие художники, и как великие знатоки истории и мира корриды. Их творения как в живописи, так и в графике, запечатлевшие грандиозное национальное празднество, сродни глубокой поэзии родной страны, одному из вечных лиц Испании.

Всего на выставке представлено более 100 работ.