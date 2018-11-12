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Куртку Майкла Джексона продали на аукционе почти за $300 тысяч

12 Ноября 2018 в 08:33
Куртку Майкла Джексона продали на аукционе почти за $300 тысяч

Куртка Майкла Джексона ушла с молотка почти за триста тысяч долларов. Как написал в Twitter аукционный дом Julien’s Auctions, лот был продан за 298 тысяч долларов.

Организаторы торгов отметили, что именно эту куртку с черными ремешками и серебряными молниями исполнитель надевал в ходе своего первого сольного концертного тура Bad Tour, который длился с сентября 1987 года по январь 1989 года.

Предварительная стоимость лота составляла от 80 до 100 тысяч долларов, пишут «Известия». 

Как сообщала НСН ранее, в мае 2017 года еще одну концертную куртку Майкла Джексона продали на аукционе в Нью-Йорке за 112,5 тысяч долларов.

Ранее поклонники короля поп-музыки заподозрили его в инсценировки собственной смерти. Поводом для таких утверждений стала видеозапись из склепа артиста, снятая его кузиной Ла Тойей. Как отметили поклонники, они не разглядели надпись с именем музыканта, и это, по их мнению, явно свидетельствует о том, что тела певца там нет, отмечают Дни.ру.

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