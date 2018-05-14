Курт Волкер прибыл в Донбасс

Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер находится на Донбассе, передает «Интерфакс».

14 мая Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что предоставит дополнительную помощь в размере 125 млн долларов для Донбасса.

53-летний Курт Волкер — американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008—2009). С 2011 года занимает пост директора Института Маккейна в Аризоне. С 7 июля 2017 года — специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.