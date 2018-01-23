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Курские боксёры вернулись с первенства ЦФО с пятью медалями

23 Января 2018 в 17:19
Курские боксёры вернулись с первенства ЦФО с пятью медалями

Боксёры из Курской области привезли с первенства ЦФО среди юниоров от 17 до 18 лет пять медалей. Так, в категории до 69 килограммов золото взял Захар Кислых, который представлял Льгов. Ему также присвоили спецприз как самому техничному боксёру. Об этом в эфире НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Также представители региона получили две серебряных (Даниил Веселов, выступавший в категории до 75 килограммов, и Антон Барбутунов из категории до 60 килограммов) и две бронзовые награды (Вячеслав Тарубаров из категории более 91 килограмма и Тимур Тивелев, который продемонстрировал свои способности в весе до 64 килограммов).

Стоит отметить, что соревнования проходили в Ярославле. Всего в них приняли участие 150 спортсменов, представлявших 16 регионов РФ.

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