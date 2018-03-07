Курск присоединился к акции «Цветы для автоледи»

В предпраздничные весенние дни по всей России проходит акция «Цветы для автоледи». Инспекторы ГИБДД во всех городах страны вручают автоледи цветы. Присоединился к акции и Курск "Цветы для автоледи", которую проводит Госавтоинспекция.

На центральных улицах букеты женщинам в честь грядущего 8 марта вручил главный госавтоинспектор области Алексей Баланин. Помимо цветов, он раздавал памятные сувениры с символикой Госавтоинспекции, сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Также руководитель ГИБДД пожелал автомобилисткам оставаться всегда любимыми, красивыми и не нарушать Правила дорожного движения, показывая пример всем участникам дорожного движения.