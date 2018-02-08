Курск отметил 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

В день 75-й годовщины освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков в городе прошли торжественные мероприятия. Об этом НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Торжества проходили на мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Пришедшие горожане почтили память героев, павших в битвах при освобождении города. Цветы к мемориалу принесли сотни курян.

Также в этот день в разных районах города проходили митинги, на которых вспоминали о событиях тех лет, а в городской филармонии состоялось торжественное собрание.