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Курск отметил 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

8 Февраля 2018 в 17:35
Курск отметил 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

В день 75-й годовщины освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков в городе прошли торжественные мероприятия. Об этом НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Торжества проходили на мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Пришедшие горожане почтили память героев, павших в битвах при освобождении города. Цветы к мемориалу принесли сотни курян.

Также в этот день в разных районах города проходили митинги, на которых вспоминали о событиях тех лет, а в городской филармонии состоялось торжественное собрание.

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