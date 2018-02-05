Курск готовится к патриотическому «Читающему маршруту»

В Курске 8 февраля горожане смогут принять участие в патриотическом «Читающем маршруте» «Подвиг во имя Родины. Память во имя жизни», который будет посвящён 75-летию освобождения города от фашистских захватчиков. Об этом в эфире НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Пассажиры смогут узнать об истории освобождения Курска, о героях тех лет. В маршруте будут участвовать поэты и писатели, которые познакомят всех желающих с песнями военных годов. Те, кто выйдет на остановках «Триумфальная арка» и «Площадь героев Курской битвы» получат призы. Также отмечается, что всем участникам будут раздавать георгиевские ленточки и буклеты об освобождении города.

Старт будет взят от Красной площади в 11:00, маршрут пройдёт по пути: Знаменский собор – ККПФ – Знаменский собор.