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Курск готов к очередному снегопаду

2 Марта 2018 в 19:24
Курск готов к очередному снегопаду

По прогнозу Гидрометцентра, ближайшие сутки на территории региона ожидается выпадение большого количества снежных осадков.

Всего к ликвидации возможных ЧС на автомобильных трассах в случае необходимости будут привлекать свыше 330 единиц техники и более 900 человек. В готовности находится и аэромобильная группировка курского МЧС в составе 100 человек личного состава и 15 единиц техники. Об этом НСН сообщил сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к предельной осторожности на дороге и призывает по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

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