Курсантам из Ульяновска объявили выговор за видеоролик

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Ректор Ульяновского института гражданской авиации Сергей Краснов сообщил, что курсантам после видеоролика с танцами в нижнем белье объявлен выговор, а с их родителями и первокурсниками вуза проведена воспитательная беседа.

По его слова, своим поведением учащиеся нарушили требования Устава учебного заведения, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что курсанты ранее сняли эротический клип-пародию клип на композицию Satisfaction исполнителя Benny Benassi, сообщает Ura.ru. Видео разошлось по всей стране, после чего курсантов пригрозили отчислить из вуза.