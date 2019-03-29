Курс рубля упал из-за угрозы новых санкций

Рубль вечером в пятницу ощутимо снижается против основных резервных валют, сообщает РИА «Новости». Курс доллара повысился на 68 копеек, до 65,62 рубля, курс евро - на 78 копеек, до 73,63 рубля.

Ранее сообщалось, что в феврале Россия уступила лидерство Саудовской Аравии по поставкам нефти в Китай. Импорт нефти из России сократился на 17,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 5,74 млн т. Саудовская Аравия, поставила 5,95 млн т, на 3,3% больше, чем в январе. На третьем месте оказалась Ангола, импорт нефти из которой упал на 15%, до 4,43 млн тонн.