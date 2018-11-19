Курс биткоина продолжает снижаться

Средний курс биткойна опустился ниже отметки в 5 тысяч долларов за единицу криптовалюты, обновив минимум октября 2017 года.

Минимальная цена сделки составляла $4,951 тыс. за единицу. При этом по состоянию на 20:40 курс курс биткойна составил $5,028 тыс.

Как ранее сообщала НСН, биткоин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций и одноимённый протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.