Курды подтвердили вхождение сирийских ополченцев в Африн

Сирийские ополченцы вошли в Африн. Об этом заявил официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду, сообщает «Газета.ру» . Он также подчеркнул, что курды постоянно контактируют с властями страны, армией САР и местным властями.

Ранее в Анкаре заявили об отступлении ополченцев от Африна из-за артобстрела с турецкой стороны. Об этом рассказал представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщают РИА Новости.

Напомним, Турция проводит в Африне операцию под названием «Оливковая ветвь». Она направлена против вооружённых курдских формирований.