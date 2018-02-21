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Курды подтвердили вхождение сирийских ополченцев в Африн

21 Февраля 2018 в 15:07
Курды подтвердили вхождение сирийских ополченцев в Африн

Сирийские ополченцы вошли в Африн. Об этом заявил официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду, сообщает «Газета.ру». Он также подчеркнул, что курды постоянно контактируют с властями страны, армией САР и местным властями.

Ранее в Анкаре заявили об отступлении ополченцев от Африна из-за артобстрела с турецкой стороны. Об этом рассказал представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщают РИА Новости.

Напомним, Турция проводит в Африне операцию под названием «Оливковая ветвь». Она направлена против вооружённых курдских формирований.

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