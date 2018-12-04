Курц назвал сотрудничество с Россией условием мира в Европе

Долгосрочный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией. Как пишет ТАСС, такой точки зрения придерживается канцлер Австрии Себастьян Курц. Именно это, по его словам, является приоритетной задачей для европейской дипломатии в 2019 году.

Канцлер Австрии также высказал мнение о том, что необходимо обеспечить деэскалацию конфликта на Украине, добавив, что долгосрочного мира в Европе можно достичь только «вместе с Россией», а не против нее.

Напомним, в уходящем году президент России Владимир Путин и канцлер Австрии встречались трижды.

В свою очередь, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль ранее заявила, что Европейскому союзу необходимо приступить к серьезному диалогу с Россией и США по вопросу сирийского урегулирования.

Австрия является страной-председателем Совета ЕС с 1 июля по 31 декабря этого года. Как заявлял канцлер Австрии Себастьян Курц, Вена намерена прикладывать максимум усилий для налаживания хороших отношений между Евросоюзом и Россией.