Кудрин заявил, что пенсия должна достичь 70 процентов от зарплаты

О необходимости увеличить пенсии россиян заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, правительство должно обеспечить пенсии, которые будут составлять 40% от зарплаты. В будущем размер пенсионных выплат должен расти и достичь 60-70%, сообщает телеканал «360».

Во вторник в Госдуме проходят большие парламентские слушания, касающиеся изменений пенсионной системы. В заседании участвуют руководители Счетной палаты, Пенсионного фонда, Федерации независимых профсоюзов, Национальной медицинской палаты, министр труда и соцразвития Максим Топилин.