Вторник
21 августа
USD 67.18
EUR 76.72
Горячие новости

Кудрин заявил, что пенсия должна достичь 70 процентов от зарплаты

21 Августа 2018 в 16:40
Кудрин заявил, что пенсия должна достичь 70 процентов от зарплаты

О необходимости увеличить пенсии россиян заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, правительство должно обеспечить пенсии, которые будут составлять 40% от зарплаты. В будущем размер пенсионных выплат должен расти и достичь 60-70%, сообщает телеканал «360».

Во вторник в Госдуме проходят большие парламентские слушания, касающиеся изменений пенсионной системы. В заседании участвуют руководители Счетной палаты, Пенсионного фонда, Федерации независимых профсоюзов, Национальной медицинской палаты, министр труда и соцразвития Максим Топилин.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.