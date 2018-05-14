Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов принял предложение депутатов возглавить Счетную палату. Как пишет РИА Новости, об этом заявил один из участников встречи с Алексеем Кудриным, которая состоялась в Кремле.

Бывший министр финансов приехал в здание Государственной думы для консультаций с депутатами. Она прошла перед тем, как он принял решение относительно предложения «Единой России» возглавить Счетную палату. Отмечается, что фракция выдвинет кандидатуру Алексея Кудрина во вторник, 15 мая.

Как напоминает RT, о том, что глава Центра стратегических разработок получил предложение возглавить Счётную палату, стало известно в минувший четверг. По словам самого Кудрина, это предложение стало для него неожиданным.