Понедельник
14 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Горячие новости

Кудрин согласился возглавить Счетную палату

14 Мая 2018 в 13:04
Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов принял предложение депутатов возглавить Счетную палату. Как пишет РИА Новости, об этом заявил один из участников встречи с Алексеем Кудриным, которая состоялась в Кремле.

Бывший министр финансов приехал в здание Государственной думы для консультаций с депутатами. Она прошла перед тем, как он принял решение относительно предложения «Единой России» возглавить Счетную палату. Отмечается, что фракция выдвинет кандидатуру Алексея Кудрина во вторник, 15 мая.

Как напоминает RT, о том, что глава Центра стратегических разработок получил предложение возглавить Счётную палату, стало известно в минувший четверг. По словам самого Кудрина, это предложение стало для него неожиданным.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.