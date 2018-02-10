«Куда-то вас тянет». Глава НЛМК рассмешил Путина анекдотом

Глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин на примере старого анекдота рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как обстоят дела с поддержкой бизнеса в России.

Шутка прозвучала на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 9 февраля.

«Колхоз, идет собрание. Встает председатель и сообщает, что на носу посевная, а кузнец запил и надо что-то сделать. Народ предлагает лечить, лишить квартальной премии, набить морду. И тут кто-то говорит: «А давайте его изнасилуем!». Председатель возмущается предложением. Тогда тянется вторая рука: «А давайте изнасилуем тракториста! – Почему тракториста? – А у нас их двое!» - закончил Лисин. Предприниматель добавил, что некоторые решения в России принимаются именно по такому принципу, пишут «Известия».

Российский лидер над анекдотом посмеялся, но посоветовал его отредактировать.

«Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?» — сказал глава государства.



Добавим, что президент РФ Путин и сам несколько раз рассказывал анекдоты. Так, на Валдае он посмешил собравшихся анекдотом про разорившегося олигарха. А на ежегодной конференции на вопрос про увеличение расходов на армию ответил анекдотом про кортик и часы.