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Куда сходить в финальный день фестиваля «Крымская весна» в Москве

17 Марта 2019 в 20:00
Куда сходить в финальный день фестиваля «Крымская весна» в Москве

Финальный день фестиваля «Крымская весна» в Москве состоится завтра, 18 марта. В этот день праздничные и гастрономические локации продолжат работать на многих центральных улицах города.

В том числе развлекательная программа будет ждать жителей и гостей столицы на Тверской и Манежной площадях, Никитском бульваре, Площади Революции, а также в Парке культуры и отдыха «Сокольники».

Посетителей локаций будут ждать мастер-классы по морскому делу, лекции и спектакли, а также концертная программа. В частности, посетители Парка культуры и отдыха «Сокольники» смогут услышать локальные радиоэфиры с историческими фактами о Крыме.

В последний день фестиваля «Крымская весна» будет работать и локация, которая расположилась на Манежной площади. Здесь можно будет познакомиться с историей, культурой и традициями народов полуострова. В том числе будет идти интерактивная развлекательная программа, а также проводиться мастер-классы для детей.

В «Кулинарной гостиной» посетителям фестиваля расскажут секреты приготовления блюд из морепродуктов, а также научат готовить шоколадные конфеты «крымский каштан» и сахарные палочки с цветочным сиропом.

Фестиваль «Крымская весна» проходит в Москве с 16 по 18 марта и приурочен к пятилетней годовщине присоединения полуострова к России. В этом году празднования проходят на 13 столичных площадках.

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